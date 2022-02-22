Путин: Минских соглашений теперь не существует

Россия будет оказывать ДНР и ЛНР военную помощь

Президент России Владимир Путин, ранее подписавший документы о признании независимости ДНР и ЛНР, заявил на пресс-конференции во вторник, что Европа не смогла заставить Киев выполнить Минские соглашения, теперь их не существует.

На вопрос о границах признания республик российский лидер ответил, что в Конституции ДНР и ЛНР прописаны границы в рамках Донецкой и Луганской областей в составе Украины.

Как подчеркнул Путин, Россия будет оказывать ДНР и ЛНР военную помощь.

По словам президента, Москва рассчитывает, что все спорные вопросы по границе ДНР и ЛНР будут разрешены путем переговоров. Путин выразил уверенность в том, что в будущем это получится.

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