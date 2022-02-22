Прием заявок на конкурс "Образ Петра Великого" продлится до 1 июня

Подать заявку на участие могут молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет

Организаторы рассказали, как принять участие во Всероссийском молодежном творческом конкурсе "Образ Петра Великого".

Подать заявку на участие могут молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет. Для этого необходимо заполнить специальную форму на сайте.

Номинации:

"Живописные произведения";

"Скульптурные произведения";

"Декоративно-прикладное искусство";

"Литературные произведения";

"Стрит-арт произведения";

"Новые формы".

Прием заявок продлится до 1 июня включительно. Результаты будут объявлены 15 сентября.

Конкурс "Образ Петра Великого" приурочен к 350-летию со дня рождения Петра I. Он организован Российским военно-историческим обществом и проходит при поддержке Минпросвещения России.

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