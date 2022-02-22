Прием заявок на конкурс "Образ Петра Великого" продлится до 1 июня

Подать заявку на участие могут молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет
Организаторы рассказали, как принять участие во Всероссийском молодежном творческом конкурсе "Образ Петра Великого".
Подать заявку на участие могут молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет. Для этого необходимо заполнить специальную форму на сайте.
Номинации:
- "Живописные произведения";
- "Скульптурные произведения";
- "Декоративно-прикладное искусство";
- "Литературные произведения";
- "Стрит-арт произведения";
- "Новые формы".
Прием заявок продлится до 1 июня включительно. Результаты будут объявлены 15 сентября.
Конкурс "Образ Петра Великого" приурочен к 350-летию со дня рождения Петра I. Он организован Российским военно-историческим обществом и проходит при поддержке Минпросвещения России.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram