ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин раскрыл, кто стоит за убийством Захарченко

20:08
  • вторник
  • 22 февраля 2022

Это был политический заказ

Президент России Владимир Путин заявил на пресс-конференции во вторник, что Александр Захарченко, подписавший Минские соглашения глава Донецкой народной республики, был убит в 2018 году сотрудником спецслужб Украины.

Путин ответил на вопрос, как далеко зайдут ВС России в Донбассе
Путин: Минских соглашений теперь не существует

"Под этими документами стояли подписи руководителей двух ранее непризнанных республик. Кстати говоря, одного из них в результате террористического акта убили, он погиб от рук сотрудника спецслужб Украины", - сказал глава государства.

Он добавил, что произошло "прямое политическое убийство".

Захарченко погиб в результате взрыва в кафе "Сепар" неподалеку от его резиденции в Донецке. Власти республики назвали случившееся терактом и обвинили в причастности к убийству главы республики киевские власти. Служба безопасности Украины опровергла какое-либо отношение к происшествию.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Александр Захарченко
Александр Захарченко
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.