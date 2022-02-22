Путин раскрыл, кто стоит за убийством Захарченко

Это был политический заказ

Президент России Владимир Путин заявил на пресс-конференции во вторник, что Александр Захарченко, подписавший Минские соглашения глава Донецкой народной республики, был убит в 2018 году сотрудником спецслужб Украины.

"Под этими документами стояли подписи руководителей двух ранее непризнанных республик. Кстати говоря, одного из них в результате террористического акта убили, он погиб от рук сотрудника спецслужб Украины", - сказал глава государства.

Он добавил, что произошло "прямое политическое убийство".

Захарченко погиб в результате взрыва в кафе "Сепар" неподалеку от его резиденции в Донецке. Власти республики назвали случившееся терактом и обвинили в причастности к убийству главы республики киевские власти. Служба безопасности Украины опровергла какое-либо отношение к происшествию.

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