Евросоюз ввел санкции против 351 депутата Госдумы

Так Запад "наказывает" Россию за признание независимости ДЛНР

Страны Европейского союза единогласно одобрили принятие нового пакета санкций против России в связи с признанием Москвой независимости ДНР и ЛНР, передает ТАСС.

Как сообщил глава евродипломатии Жозеп Боррель, в черный список ЕС будет добавлен 351 депутат Госдумы, проголосовавший за независимость Донбасса.

Кроме того, ограничения распространены на 27 физических и юридических лиц, включая финансирующие операции России в Донбассе банки и организации (отдельно уточняется, что лично против Владимира Путина санкций пока не будет).

Европейскому бизнесу при этом запретили поддерживать любые отношения с республиками.

Боррель также сообщил, что в ЕС приветствуют решение Германии остановить сертификацию "Северного потока - 2". Брюссель намерен "вернуть Россию за стол переговоров".

Прежде Путин подписал документы о признании независимости ДНР и ЛНР, а также о ратификации договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с Донецкой и Луганской народными республиками. Кроме того, Совфед одобрил запрос президента на ввод российской армии в Донбасс с целью стабилизации там обстановки.

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