Россия эвакуирует персонал посольства на Украине

В адрес дипломатов ранее поступали угрозы физической расправы

В МИД России сообщили, что из-за ухудшения политической ситуации персонал российских загранучреждений на Украине будет эвакуирован в ближайшее время.

"В сложившихся обстоятельствах наша первоочередная задача — позаботиться о российских дипломатах и сотрудниках посольства и генеральных консульств", — говорится в заявлении на сайте внешнеполитического ведомства.

Пресс-служба МИД напомнила, что посольство в Киеве и генконсульства в Одессе, Львове и Харькове неоднократно подвергались нападениям с 2014 года.

"Объектами агрессивных действий становились и российские дипломаты. В их адрес поступали угрозы физической расправы. Совершались поджоги их автотранспорта", — сообщили в МИД.

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