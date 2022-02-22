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Силы реагирования НАТО приведены в высокую степень готовности

21:21
  • вторник
  • 22 февраля 2022

Соединенные Штаты направили подразделения в Румынию, Германия - в Литву

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил по итогам внеочередной встречи в рамках комиссии НАТО-Украина, что силы реагирования альянса приведены в высокую степень готовности.

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"Силы реагирования НАТО были приведены в высокую степень готовности, мы сделали это несколько недель назад, но эти силы не были развернуты", - уточнил он (цитата по РИА "Новости").

Как указал также Столтенберг, Великобритания удвоила свое присутствие в Эстонии, Соединенные Штаты направили подразделения в Румынию, Германия - в Литву.

Кроме того, Франция готова возглавить боевую группу в Румынии.

Ранее в Донбассе произошло резкое обострение обстановки. ВСУ начали вести массированные обстрелы. В республиках объявили эвакуацию и всеобщую мобилизацию. Президент России Владимир Путин подписал документы о признании независимости ДНР и ЛНР. В регион будут направлены российские войска.

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