Украина закатила истерику в ответ на признание ЛДНР

Речь Владимира Путина о Донбассе в Киеве сочли параноидальной

Россия в ближайшее время эвакуирует персонал всех своих представительств на Украине. Как опасаются в МИД России, есть вероятность провокаций в отношении дипломатов. Новые обвинения и угрозы в адрес Москвы звучат и на самом высоком уровне. Такая реакция Запада на историческое решение Владимира Путина не стала сюрпризом. Джо Байден в очередной раз назвал Россию агрессором, Киев разрывает дипломатические отношения с Москвой, а Берлин объявил об отказе от сертификации газопровода "Северный поток-2".

Президента России в прямом эфире показывают все ведущие телеканалы планеты. А крупнейшие периодические издания мира верстают первые полосы с новостью и признании независимости ДНР и ЛНР. Западные политики уже анонсируют новые пакеты санкций против нашей страны. Все они были подготовлены сильно заранее. И в Вашингтоне и Брюсселе, кажется, только и ждали удобного повода. Что в Москве, разумеется, прекрасно понимали.

"Реакция ожидаемая. В том, что касается наших западных коллег. Они привыкли за последние десятилетия все беды вешать на Российскую Федерацию, обвинять нас во всем и вся. Наши коллеги пытаются свалить на Москву вину за развал Минских договоренностей. Это тоже мы понимаем. Наши европейские, американские и британские коллеги не остановятся и не успокоятся, пока не исчерпают все свои возможности для так называемого наказания России. Уже грозят всеми возможными санкциями. Адскими. Или как сейчас говорят – "мама всех санкций". Мы к этому привыкли. Президент обозначил нашу позицию: мы знаем, что санкции будут вводиться все равно. В любом случае", - заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Первым, конечно, оказывается Вашингтон. Еще ночью там публикуют указ Джо Байдена о запрете инвестировать и вести дела с ЛНР и ДНР. А постпред США в Совбезе ООН, заседание которого созвали сразу после речи Владимира Путина, обвиняет Москву в нарушении Минских соглашений. Словно позабыв, что исполнять их должна была Украина. А не Россия, которая вообще не является стороной конфликта.

"Путин уже объявил, что разместит российские войска в этих регионах. Он называет их миротворцами. Это нонсенс! Мы знаем, кто они на самом деле!" - сказала Линда Томас-Гринфилд, постпред США при ООН.

При этом, как цитирует пресса источник в администрации американского президента, Вашингтон по-прежнему не планирует отправлять войска на Украину. И готов продолжать дипломатию. Но ведь и Москва, отметил российский постпред в ООН, по-прежнему ей привержена - с одной только поправкой.

"Мы по-прежнему открыты для дипломатии, для дипломатического решения, однако допускать новую кровавую бойню в Донбассе больше не намерены", - заявил Василий Небензя.

Подготовили пакет ограничительных мер и в Евросоюзе. Брюссель вводит санкции против 27 физических и юридических лиц. В черный список попадает 351 депутат Госдумы, проголосовавший за независимость Донбасса. Кроме того, ЕС принял решение ограничить доступ России к финансовому рынку и рынку капитала Евросоюза.

"Президент Путин своим решением подрывает территориальную целостность Украины. Это развитие событий соответствует сценариям, которые мы уже видели в 2014 году и в 2008 году. И мы знаем, к чему это приведет в дальнейшем. Поэтому сегодня европейцы - после нескольких часов консультаций - принимают общее решение. Новый пакет санкций ударит по России. И ударит больно", - анонсировал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

ЕС готов продолжить диалог с Россией, но не в условиях военной угрозы. Отмечает Боррель. Следуя этой установке, свою встречу с Сергеем Лавровым уже отменил глава МИД Франции. А Берлин в дополнение к общеевропейским ограничительным мерам вводит свои.

"Я попросил Министерство экономики отозвать отчет о безопасности "Северного потока-2". Это может звучать несколько бюрократически. Но на самом деле это первый необходимый шаг для того, чтобы гарантировать, что газопровод не может пройти сертификацию в настоящий момент. А без сертификации "Северный поток-2" не сможет работать", - заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

По сути Европа делает сугубо экономический проект “Северный поток-2” рычагом политического давления. В чем, кстати, все время пыталась обвинить Москву. В Кремле уже выразили сожаление по поводу такого решения.

"Это сугубо экономический, коммерческий проект, который, помимо просто взаимной выгоды, ещё призван стать таким стабилизирующим элементом для газового рынка в Европе. И в нем заинтересованы как поставщики, то есть мы, так и получатели нашего газа, в первую очередь Германия, а также все остальные европейские страны", - напомнил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Решение о заморозке проекта Берлин может отозвать. Но на фоне энергетического кризиса приостановка сертификации даже на время больно ударит по европейским потребителям. Заменить российский газ на рынке нечем. А значит, цены, которые уже сейчас колеблются на уровне 1000 долларов за кубометр, вероятно, скакнут еще выше.

При этом Берлин по-прежнему выступает против поставок вооружения на Украину. Где решение президента России вызвало откровенную панику. Хотя, казалось бы, местные власти сами подталкивали к этому Москву. Все 8 лет Киев саботировал минские соглашения. И по сути отказался от собственных граждан, организовав экономическую блокаду Донбасса. Отказываясь от переговоров с лидерами ДНР и ЛНР. Что сегодня еще раз продемонстрировал президент Владимир Зеленский.

– Как вы реагируете на требования об отводе украинских войск? — А кто просил? — Главари непризнанных республик. — Мы с ними не разговариваем. Мы не знаем, кто это.

Но признать собственный провал публично Украина не может. Потому президент Зеленский долго советовался с лидерами Франции, Германии, Британии. И, разумеется, США. В Вашингтоне, по данным прессы, даже предлагали срочно эвакуировать Зеленского во Львов. США продолжают продвигать абсурдную идею о марш-броске российской армии на Киев.

Однако сам Зеленский в это не верит. Он отказался вводить в стране военное положение. Но заговорил о разрыве дипломатических отношений. Временный поверенный в делах Украины уже отозван из Москвы. Глава украинского МИД назвал решение о разрыве дипотношений своевременным. А украинские политики бросились соревноваться в русофобии.

"Это еще не конец! Это только начало! Часовая параноидальная речь Путина показала нам, что Россия не видит места на карте ни для Украины, ни для украинцев", - объявил лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко.

"Каждый россиянин, который голосовал за Путина, за эту Госдуму, сенаторов - вы нам не братья! И вчера все эти Шойгу и Матвиенко спрашивали: что мы сделали Украине? Да вы убили украинских детей. И гореть вам в аду!" - сказала депутат Верховной рады Ирина Геращенко.

В стороне от вновь разгорающейся антироссийской истерики, разумеется, не смог остаться и Лондон. Британский кабмин вводит санкции против 5 российских банков. В их число попали банк "Россия", Индустриальный сберегательный банк, Генбанк, Промсвязьбанк и банк "Черное море". А премьер Борис Джонсон пугает: дальше - больше.

"Это только первая часть пакета санкций, которые мы вводим. Потому что, полагаю, иррациональное поведение России продолжится. К сожалению, все пессимистичные прогнозы Великобритании оправдались. И я боюсь, что президент Путин готовится к полномасштабному вторжению в Украину", - заявил Борис Джонсон, премьер Великобритании.

О том, что Россия по-прежнему планирует масштабное вторжение в Украину, заявляет и генсек НАТО. Йенс Столтенберг провел срочную встречу с делегацией из Киева. Однако позиция альянса осталась прежней: НАТО поддерживает Украину. Но защищать будет только членов альянса.

"В последние недели союзники переместили тысячи солдат к восточным границам альянса. У нас более ста военных самолетов НАТО в состоянии готовности. И более 120 военных кораблей - от Севера до Средиземноморья. Мы готовы сделать все, чтобы защитить альянс от агрессии", - объявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Но антироссийскую истерику поддерживают далеко не во всем мире. Так, МИД Китая призвал проявлять сдержанность и устранять разногласия путем переговоров. Независимость ЛНР и ДНР уже признали Венесуэла, Никарагуа, Куба. Решение также поддержали Южная Осетия, Абхазия. А президент Сербии Александр Вучич заявил, что решение Владимира Путина полностью поменяло мировой порядок.

На агрессивную риторику Запада, разумеется, реагируют и рынки. Во вторник торги открылись падением ведущих российских индексов. Вырос курс доллара и евро. Впрочем, как заверили в Центробанке, у России есть все возможности, чтобы держать ситуацию под контролем. А правительство, заявил еще накануне премьер Мишустин, готовилось к возможному введению Западом санкций. И уже проработало все необходимые меры по защите нашей экономики.

Екатерина Выскребенцева. "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram