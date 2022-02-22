Путин оценил ядерные амбиции Украины

Такие технологии у Киева есть, предупредил президент России

Ядерные амбиции Украины представляют для России стратегическую угрозу. А Минские договоренности убиты Киевом. С такими заявлениями выступил сегодня Владимир Путин. По просьбе президента за несколько часов до этого Совет Федерации одобрил использование российской армии за рубежом. Обращение главы государства основано на договорах с ДНР и ЛНР о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Эти документы были ранее единодушно ратифицированы обеими палатами российского парламента. То же самое сделали законодатели в Донецке и Луганске - ситуация там обостряется. В этой связи Россия заявила о необходимости защитить жителей республик.​

После того как Владимир Путин проводил лидера Азербайджана, с которым провел сегодня переговоры в Кремле, российский президент вернулся к журналистам. Слишком уж много вопросов осталось после того, как накануне Россия признала независимость Луганской и Донецкой народных республик. В частности, было непонятно, а что же теперь с минскими соглашениями?

"Минских соглашений не существует. Чего же их выполнять, если мы признаем независимость этих образований?" - отметил глава государства.

Ещё одна тема, которую весь день обсуждали эксперты и пресса, касалась границ республик Донбасса. На этот счет президент тоже дал пояснение.

"Мы же их признали. А это значит мы признали все их фундаментальные документы, в том числе и Конституцию. А в Конституции прописаны границы в рамках Донецкой и Луганской областей в то время, когда они были в составе Украины. Но мы рассчитываем, и я хочу это подчеркнуть, что все спорные вопросы будут разрешены в ходе переговоров между киевскими властями и руководством этих республик. К сожалению, на данный момент времени мы понимаем, что это невозможно. Поскольку боевые действия там продолжаются. И они имеют тенденцию к обострению", - сказал президент.

И Россия готова помочь, получив сегодня на это законные полномочия. Договоры о дружбе и сотрудничестве с Донецкой и Луганской народными республиками, в том числе в военном плане, депутаты Госдумы утверждают абсолютным большинством голосов. Включая и поправку главы комитета по международным делам Леонида Слуцкого, согласно которой оба документа вступают в силу с момента принятия. То есть с сегодняшнего числа.

"Эти решения в основе своей несут мир. Предотвращают гуманитарную катастрофу. И мир не только в Донецкой и Луганской народных республиках, в целом в Европе", – заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Решение принято. И можно сказать, что это решение мобилизовало. Мобилизовало народ России. Ну, как вот не помочь людям, которые оказались в очень трудном положении", - сказал Владимир Васильев, глава фракции "Единая Россия".

"Европа встает и аплодирует Зеленскому пять минут. За что? Средней руки актер, которому стоять за седьмой кулисой с алебардой и выходить в третьем отделении. Они аплодируют после того, как убили на Донбассе десятки тысяч людей", - заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

Ситуация в Донбассе сейчас критическая, поясняют парламентарии. Гибнут, в том числе и мирные граждане. Разрушены дома, повреждены детсады и школы. В такой ситуации Россия больше не могла медлить.

"Если представим себе виртуальные весы, и на одной чаше - боязнь такого противостояния, каких-либо последствий, в том числе непростых, а на другой чаше весов - человеческие жизни, то для России всегда был важен именно этот приоритет", – указал Леонид Слуцкий, депутат фракции ЛДПР, председатель комитета ГД по международным делам.

"Я уверен, что сегодняшнее решение Государственной думы обязательно поддержит весь народ Российской Федерации", - заявил Сергей Миронов, лидер "Справедливой России".

Ближе к вечеру президент обратился в Совет Федерации за разрешением использовать вооруженные силы за рубежом. Текст его просьбы сенаторам зачитал замминистра обороны России Николай Панков: "Уважаемые сенаторы, ситуация в Донецкой и Луганской республиках, к сожалению, очень сложная. Она имеет тенденцию к обострению. И мы должны взять под защиту жителей этих молодых государств".

Решение помочь жителям Донецкой и Луганской народных республик Совет Федерации также принимает единогласно.

"Мы исходим из того, что это будут миротворческие силы, направленные на установление мира на Донбассе", - прокомментировала Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации.

Про этот шаг Путина спрашивают на пресс-конференции в контексте того, когда российские войска могут войти на территории Луганской и Донецкой народных республик.

"Я же не сказал, что войска туда пойдут после нашей встречи. Второе - предсказывать канву возможных действий вообще невозможно. Это зависит от конкретной ситуации. А что касается вопроса можно и нужно ли все вопросы решать с помощью силы или оставаться на стороне добра, то почему вы думаете, что добро должно быть бессильным всегда. Я так не считаю. Я думаю, добро предполагает возможность себя защищать. Из этого и будем исходить", - заявил Путин.

В очередной раз отреагировал Путин и на совсем уж безумную идею официального Киева - выход из Будапештского соглашения и создание ядерного оружия. Такие технологии на Украине, безусловно, есть. Остались после развала Советского Союза. Равно, как и специалисты.

"В чем угроза для нас? В том, что даже появление тактического ядерного оружия на Украине для нас означает стратегическую угрозу. Вот что мы должны иметь в виду, потому что от 110 можно поднять дальность до 300, до 500, ну и все. И Москва будет в зоне поражения. Для нас это стратегическая угроза и мы это так и восприняли. И мы конечно самым серьезным образом должны и будем к этому относиться", - сказал Путин.

Все это четкие сигналы, которые были направлены прежде всего украинским властям. В Москве все же рассчитывают на их благоразумие и в вопросе вступления в НАТО, и в отношении республик Донбасса, независимость которых уже признала не только Россия, но и ряд других стран.

Александр Панюшкин, Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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