В России около 8% пациентов с ковидом лечатся в больницах

За все время пандемии в стране зарегистрировано 15 657 928 случаев коронавируса

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил в программе "Вести" на канале "Россия-1", что в больницах страны сегодня лечатся около 8% пациентов с коронавирусом (от общего числа болеющих COVID-19).

"Количество пациентов по сравнению с осенним периодом на сегодняшний день превышает в два раза", - уточнил глава Минздрава.

Ранее приводились данные о том, что всего в России на сегодняшний день с ковидом госпитализированы 188 тысяч человек, 65% из них - пожилые люди.

За все время пандемии в стране зарегистрировано 15 657 928 случаев заражения, скончался 347031 пациент.

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