ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В России около 8% пациентов с ковидом лечатся в больницах

21:51
  • вторник
  • 22 февраля 2022

За все время пандемии в стране зарегистрировано 15 657 928 случаев коронавируса

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил в программе "Вести" на канале "Россия-1", что в больницах страны сегодня лечатся около 8% пациентов с коронавирусом (от общего числа болеющих COVID-19).
Беженцев из Донбасса проверяют на коронавирус

"Количество пациентов по сравнению с осенним периодом на сегодняшний день превышает в два раза", - уточнил глава Минздрава.

Ранее приводились данные о том, что всего в России на сегодняшний день с ковидом госпитализированы 188 тысяч человек, 65% из них - пожилые люди.

За все время пандемии в стране зарегистрировано 15 657 928 случаев заражения, скончался 347031 пациент.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Новости по теме
Лечение больных COVID-19
Лечение больных COVID-19
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.