ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Байден заявил о вторжении России на Украину и объявил новые санкции

22:46
  • вторник
  • 22 февраля 2022

Военная помощь Киеву продолжится

Президент Соединенных Штатов Джо Байден провел во вторник пресс-конференцию в Белом доме, посвященную событиям вокруг Украины.

Путин оценил ядерные амбиции Украины
Путин ответил на вопрос, как далеко зайдут ВС России в Донбассе

Ранее Владимир Путин подписал документы о признании независимости ДНР и ЛНР, а также получил одобрение Совфеда на использование российский Вооруженных сил в Донбассе.

По словам Байдена, США считают, что своими действиями Россия уже начала вторжение на территорию Украины. В связи с этим Вашингтон введет против Москвы новые санкции. Они коснутся двух российских банков, суверенного долга России и российских элит.

Как уточнил президент США, Вашингтон будет сотрудничать с Германией, чтобы не допустить запуска "Северного потока - 2". Также продолжится помощь Украине в сфере обороны.

США не имеют никакого желания сражаться с Россией, но хотят донести, что будут защищать каждый дюйм территории НАТО, заключил глава Белого дома.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Джозеф Байден
Джозеф Байден
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.