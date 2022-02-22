Байден заявил о вторжении России на Украину и объявил новые санкции

Военная помощь Киеву продолжится

Президент Соединенных Штатов Джо Байден провел во вторник пресс-конференцию в Белом доме, посвященную событиям вокруг Украины.

Ранее Владимир Путин подписал документы о признании независимости ДНР и ЛНР, а также получил одобрение Совфеда на использование российский Вооруженных сил в Донбассе.

По словам Байдена, США считают, что своими действиями Россия уже начала вторжение на территорию Украины. В связи с этим Вашингтон введет против Москвы новые санкции. Они коснутся двух российских банков, суверенного долга России и российских элит.

Как уточнил президент США, Вашингтон будет сотрудничать с Германией, чтобы не допустить запуска "Северного потока - 2". Также продолжится помощь Украине в сфере обороны.

США не имеют никакого желания сражаться с Россией, но хотят донести, что будут защищать каждый дюйм территории НАТО, заключил глава Белого дома.

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