Путин поздравил россиян с Днём защитника Отечества

Президент пообещал продолжать совершенствовать армию и флот

С Днём защитника Отечества военнослужащих и ветеранов поздравил Владимир Путин. Как подчеркнул президент, обеспечение обороноспособности остаётся важнейшей государственной задачей, сообщает "ТВ Центр".

За последние годы наши Вооружённые силы прошли качественную модернизацию. На боевое дежурство поставлено оружие, которому нет аналогов в мире. Россия продолжит укреплять армию и флот.

"Мы видим, как непросто складывается международная обстановка, какие опасности таят существующие вызовы - такие, как расшатывание системы контроля над вооружениями или военная активность блока НАТО. При этом призывы России к выстраиванию системы равной и неделимой безопасности, которая бы надёжно защищала все страны, остаются без ответа", - отметил глава государства.

При этом он заявил, что Россия всегда открыта для прямого и честного диалога и для поиска дипломатических развязок самых сложных проблем.

"Будем и дальше развивать, совершенствовать армию и флот, добиваться, чтобы повышалась их эффективность, чтобы они были оснащены по последнему слову техники", - пообещал президент.

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