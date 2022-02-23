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Путин поздравил россиян с Днём защитника Отечества

10:00
  • среда
  • 23 февраля 2022

Президент пообещал продолжать совершенствовать армию и флот

С Днём защитника Отечества военнослужащих и ветеранов поздравил Владимир Путин. Как подчеркнул президент, обеспечение обороноспособности остаётся важнейшей государственной задачей, сообщает "ТВ Центр".
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За последние годы наши Вооружённые силы прошли качественную модернизацию. На боевое дежурство поставлено оружие, которому нет аналогов в мире. Россия продолжит укреплять армию и флот.

"Мы видим, как непросто складывается международная обстановка, какие опасности таят существующие вызовы - такие, как расшатывание системы контроля над вооружениями или военная активность блока НАТО. При этом призывы России к выстраиванию системы равной и неделимой безопасности, которая бы надёжно защищала все страны, остаются без ответа", - отметил глава государства.

При этом он заявил, что Россия всегда открыта для прямого и честного диалога и для поиска дипломатических развязок самых сложных проблем.

"Будем и дальше развивать, совершенствовать армию и флот, добиваться, чтобы повышалась их эффективность, чтобы они были оснащены по последнему слову техники", - пообещал президент.

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