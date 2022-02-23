Блинкен отказался от переговоров с Лавровым

Встреча должна была пройти на этой неделе

Госсекретарь США Энтони Блинкен отказался от запланированной на 24 февраля встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым. Предполагалось, что в одной из стран Европы дипломаты обсудят обострение ситуации на Украине.

Блинкен пояснил, что в его переговорах с Лавровым сейчас нет смысла, потому что Россия, как он выразился, "начала вторжение на Украину".

Тем временем, в Белом доме заявили, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в настоящее время не планируется. По словам официального представителя американской администрации Джен Псаки, предполагалось, что саммит по ситуации на Украине может пройти по итогам переговоров дипломатов двух стран на высшем уровне.

На прошлой неделе резко обострилась обстановка на линии разграничения в Донбассе. Украинские военные возобновили обстрелы. В связи с этим главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник объявили об эвакуации мирного населения в Россию. Также в республиках началась всеобщая мобилизация.

21 февраля после заседания Совета безопасности президент Владимир Путин объявил о признании ДНР и ЛНР. Россия подписала с республиками Донбасса договоры о сотрудничестве, в том числе, и в военной сфере.

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