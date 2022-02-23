ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Блинкен отказался от переговоров с Лавровым

10:24
  • среда
  • 23 февраля 2022

Встреча должна была пройти на этой неделе

Госсекретарь США Энтони Блинкен отказался от запланированной на 24 февраля встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым. Предполагалось, что в одной из стран Европы дипломаты обсудят обострение ситуации на Украине.
Лавров указал Блинкену на явную провокацию США в адрес России

Блинкен пояснил, что в его переговорах с Лавровым сейчас нет смысла, потому что Россия, как он выразился, "начала вторжение на Украину".

Тем временем, в Белом доме заявили, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в настоящее время не планируется. По словам официального представителя американской администрации Джен Псаки, предполагалось, что саммит по ситуации на Украине может пройти по итогам переговоров дипломатов двух стран на высшем уровне.

На прошлой неделе резко обострилась обстановка на линии разграничения в Донбассе. Украинские военные возобновили обстрелы. В связи с этим главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник объявили об эвакуации мирного населения в Россию. Также в республиках началась всеобщая мобилизация.

21 февраля после заседания Совета безопасности президент Владимир Путин объявил о признании ДНР и ЛНР. Россия подписала с республиками Донбасса договоры о сотрудничестве, в том числе, и в военной сфере.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Государственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.