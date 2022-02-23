Роспотребнадзор: Дельтакрон-штамм коронавируса в России не обнаружен

Его впервые выявили на Кипре

В Роспотребнадзоре сообщили об отсутствии дельтакрон-штамма в России. До нашей страны новая мутация пока не добралась, об этом проинформировала РИА Новости глава научной группы генной инженерии и биотехнологии ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Черкашина.

По её словам, у специалистов сейчас пока очень мало информации для того, чтобы оценить опасность штамма "дельтакрон". Скорее всего, он будет похож на омикрон-штамм коронавируса, а значит, будет менее опасен, чем первоначальный вариант вируса.

Штамм "дельтакрон" был обнаружен в январе на Кипре. Он имеет одну генетическую основу с "дельтой" и мутации, характерные для "омикрона".

Омикрон-штамм, пришедший в ноябре прошлого года из стран Южной Африки, стал доминирующим во многих государствах мира. Он более заразный, но вызывает лёгкую или бессимптомную форму заболевания.

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