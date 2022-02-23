Как в России отмечают День защитника Отечества

По всей стране проходят праздничные мероприятия

Сегодня в России отмечают День защитника Отечества. Этот праздник стал символом мужества и отваги, олицетворением неразрывной связи поколений, преемственности воинских обычаев.

Торжественные мероприятия проходят по всей стране. Вечером прогремят салюты. Во Владивостоке власти, ветераны и военнослужащие возложили венки к Вечному огню и памятнику приморцам, погибшим в ходе локальных войн и военных конфликтов.

В Екатеринбурге маршировал почётный караул. У здания Суворовского училища открыли необычную скульптурную композицию. Она посвящена героям советского фильма “Офицеры”, сообщает "ТВ Центр".

С Днём защитника Отечества военнослужащих и ветеранов поздравил Владимир Путин. Как подчеркнул президент, обеспечение обороноспособности остаётся важнейшей государственной задачей.

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