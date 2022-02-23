Взрывы и обстрелы: ситуация в Донбассе обостряется

ВСУ ведут огонь по жилым кварталам

180 нарушений режима прекращения огня зафиксировали в Донецкой и Луганской народных республиках за минувшие сутки. В качестве мишеней украинские силовики, по традиции, выбирают населённые пункты, а также объекты инфраструктуры.

В общей сложности, по жилым кварталам выпущено несколько сотен снарядов и мин, в том числе крупнокалиберных. В результате обстрелов есть жертвы среди мирного населения, сообщает "ТВ Центр".

Взрыв в трамвайном депо Луганска прогремел в 4.15 утра. Сам момент попал на камеру видеорегистратора. По данным представительства ЛНР в СЦКК, украинские диверсанты подорвали опоры контактной сети. В республике инцидент уже классифицировали как теракт. Второй за день. Первый - обстрел ВСУ автомобиля мирных жителей. Погибли два человека.

Территория ЛНР продолжает подвергаться массированной миномётной атаке. Обстрелы, как отмечают местные, ведутся с украинской стороны. Под огонь попал посёлок Золотое-5. Снаряд угодил в жилой дом. Никто не пострадал: жители сутки назад эвакуировались на территорию России.

ВСУ на протяжении всего вторника наносили массированные артиллерийские удары по жилым районам ЛНР. Бьют целенаправленно именно по гражданской инфраструктуре. Согласно отчётам, представленным в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, украинские военные активно атакуют газопроводы региона, автомобильные и железные дороги, а также системы водообеспечения. Так же серьёзна повреждена Луганская ТЭС.

Неспокойно и в ДНР. Украинские силовики накануне выпустили по Донецку пять ракет реактивной системы залпового огня "Град". Это первый случай применения оружия такого типа с 2018 года. Серьёзно пострадал Киевский район города. Масштабы разрушений ещё предстоит подсчитать.

Официальный Киев не признаёт независимости двух республик и всячески это демонстрирует. Более того, некоторые политики и чиновники открыто заявляют, что путь возвращения контроля над юго-востоком один - военный. Обозначена позиция и президента Зеленского: выводить войска из подконтрольных правящему режиму территорий Донбасса не планируется.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр".

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