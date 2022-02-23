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Число беженцев из ДНР и ЛНР превысило 90 тысяч

11:48
  • среда
  • 23 февраля 2022

Их размещают в основном в Ростовской области

Число эвакуированных в Россию жителей Донбасса приближается к 100 тысячам. Вынужденных переселенцев принимают более чем в десятке регионов, но основной поток беженцев размещают в приграничной с народными республиками Ростовской области.
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Власти, волонтёры, а также неравнодушные местные жители делают все возможное, чтобы люди, оказавшиеся в сложной ситуации, не чувствовали себя брошенными. Местные жители привозят помощь прямо в пункты временного размещения.

В Ростов продолжают прибывать гуманитарный груз со всей страны. Колонны Донского и Ногинского спасательных центров МЧС России доставили 228 тонн помощи из Росрезерва. Первая партия пришла и от Российского Красного Креста.

Помогают и волонтёры. Особенно в организации детского досуга. Открывают комнаты отдыха, рукоделия, приглашают аниматоров и даже дают спектакли. В Азове эвакуированным воспитанникам трех детских домов показали спектакль. Кажется, впервые за долгое время эти подростки хотя бы на время забыли об ужасах войны.

Никита Васильев, "ТВ Центр".

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