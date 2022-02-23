Байден признал вред для США от антироссийских санкций

Но всё равно их ввёл

Запад во главе с США ввёл новые антироссийские санкции. Они направлены против суверенного долга нашей страны, банков и физических лиц, в частности, депутатов Госдумы. Москва привыкла жить в условиях ограничений и её позицию они не изменят, заявил наш посол в США Анатолий Антонов. Зато, как признал американский президент Байден, ударят по экономике его государства.

Сюрпризов в зачитываемой с суфлёра речи Джо Байдена не оказалось. В провале Минских соглашений президент США винит, разумеется, не Украину, 8 лет саботировавшую их выполнение. Но Россию, которая встала на защиту Донбасса.

Под санкции попали Внешэкономбанк и Промсвязьбанк. Ограничительные меры введены в отношении российского суверенного долга. Причём, отмечает сам Байден, экономика США от таких действий тоже пострадает. Но придется потерпеть. Не может же Вашингтон признать, что как мог раздувал в киевских властях уверенность о возможном силовом решении конфликта на юго-востоке, накачивая Украину оружием. И по сути закладывая бомбу замедленного действия под всю систему европейской безопасности. Инициированные Россией переговоры по которой США теперь тоже приостанавливают, сообщает "ТВ Центр".

А ещё, гордо заявляют прессе источники в Белом Доме, Байден добился остановки “Северного потока-2”. Хотя на самом деле, если верить Берлину, речь идёт о приостановке проекта. Который, кстати, крайне выгоден самим европейцам. В условиях энергокризиса цены на голубое топливо и так торгуются на уровне 1000 долларов за кубометр. А теперь, вероятно, скакнут ещё выше.

Накануне санкции против России анонсировали и в Брюсселе. Где в чёрный список решили внести и 351 депутата Госдумы. Адресные санкции против восьми российских граждан и нескольких банков ввела Австралия. Ограничительные меры анонсировали члены G7: Япония и Канада.

В этих условиях продолжает расти курс доллара и евро. Впрочем, как заверили в Центробанке, у России есть ресурсы, чтобы держать ситуацию под контролем. К введению санкций готовилось и правительство. Там уже проработали все меры по защите экономики.

Екатерина Выскребенцева, "ТВ Центр".

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