Зрители ТВЦ помогли собрать средства на лечение Егора Николайчука

У мальчика появился шанс на счастливое детство

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita благодарят всех, кто не остался равнодушным и помог собрать средства на лечение 4-летнего Егора Николайчука.

Мальчик почти три года борется с тяжёлым онкологическим заболеванием. Он уже перенёс курс химиотерапии и трансплантацию костного мозга. Чтобы победить болезнь, Егору необходим дорогостоящий препарат. Лечение надо начать как можно скорее. И благодаря Вам , у семьи теперь есть эти деньги. Но у фонда много других подопечных, которым нужна поддержка.

Слова благодарности от мамы:

Уважаемые благотворители и зрители канала "ТВ Центр"!

Выражаем Вам сердечную благодарность от всей нашей семьи за то, что в такие короткие сроки Вы помогли собрать огромную сумму на жизненно важный препарат для нашего сыночка. Вы подарили Егору шанс на счастливое и беззаботное детство.

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram