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Собянин подписал распоряжение о выплате ветеранам матпомощи ко Дню Победы

12:16
  • среда
  • 23 февраля 2022

Помощь составит от 10 до 25 тысяч рублей

Сергей Собянин подписал распоряжение о выплатах ветеранам и труженикам тыла к годовщине Победы, сообщается на официальном сайте мэра столицы. Помощь от 10 до 25 тысяч рублей получат более 66 тысяч ветеранов-москвичей.

Среди тех, кто получит выплаты - военнослужащие, награждённые орденами и медалями СССР, участники обороны Москвы; жители блокадного Ленинграда и осаждённого Севастополя. Всего – около десяти категорий.

Подобные решения о выплатах столичные власти принимают ежегодно. В этом году исполняется 77 лет со дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

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