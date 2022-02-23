Собянин подписал распоряжение о выплате ветеранам матпомощи ко Дню Победы

Помощь составит от 10 до 25 тысяч рублей
Сергей Собянин подписал распоряжение о выплатах ветеранам и труженикам тыла к годовщине Победы, сообщается на официальном сайте мэра столицы. Помощь от 10 до 25 тысяч рублей получат более 66 тысяч ветеранов-москвичей.
Среди тех, кто получит выплаты - военнослужащие, награждённые орденами и медалями СССР, участники обороны Москвы; жители блокадного Ленинграда и осаждённого Севастополя. Всего – около десяти категорий.
Подобные решения о выплатах столичные власти принимают ежегодно. В этом году исполняется 77 лет со дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram