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Собянин поздравил военных с 23 февраля

13:43
  • среда
  • 23 февраля 2022

Этот праздник олицетворяет мужество, подчеркнул мэр

Сергей Собянин поздравил военнослужащих и ветеранов с Днём защитников Отечества. Как подчеркнул мэр Москвы в телеграмме, этот праздник олицетворяет мужество, стойкость и патриотизм многих поколений воинов нашей страны, сообщает "ТВ Центр".
Путин поздравил россиян с Днём защитника Отечества

И сегодня армия и флот России надёжно защищают мирное небо над нашей головой. Современное вооружение, высокая боевая выучка, победные традиции, самоотверженность и сила духа - всё это позволяет солдатам и офицерам эффективно решать важнейшие задачи обеспечения обороноспособности государства, отметил мэр.

Ранее с Днём защитника Отечества военнослужащих и ветеранов поздравил Владимир Путин. Как подчеркнул президент, обеспечение обороноспособности остаётся важнейшей государственной задачей.

За последние годы наши Вооружённые силы прошли качественную модернизацию. На боевое дежурство поставлено оружие, которому нет аналогов в мире. Россия продолжит укреплять армию и флот, пообещал глава государства.

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