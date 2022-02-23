Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

Президент почти память воинов

Владимир Путин в День защитника Отечества по традиции возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлёвской стены. Каждый год 23 февраля глава государства приезжает в Александровский сад и отдаёт дань памяти всем погибшим за Россию.

Ранее президент выступил с видеообращением, поздравив россиян с праздником. Как подчеркнул президент, обеспечение обороноспособности остаётся важнейшей государственной задачей.

Глава государства напомнил, что за последние годы наши Вооружённые силы прошли качественную модернизацию. На боевое дежурство поставлено оружие, которому нет аналогов в мире. Россия продолжит укреплять армию и флот, пообещал президент.

С праздником поздравил москвичей Сергей Собянин. Как подчеркнул мэр Москвы в телеграмме, День защитника Отечества олицетворяет мужество, стойкость и патриотизм многих поколений воинов нашей страны.

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