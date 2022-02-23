Украина призвала своих граждан покинуть территорию России

Приезжать в нашу страну не рекомендовано

Украинцев просят покинуть Россию. С таким призывом к согражданам обратился МИД страны. В дипведомстве отметили, что "усиление российской агрессии, в частности, может привести к существенному ограничению возможностей предоставления консульской помощи на территории России". Граждан Незалежней также просят воздержаться от поездок в Россию.

Ранее МИД Украины попросил Владимира Зеленского о разрыве дипломатических отношений с Россией. Президент рассматривает это предложение дипломатов.

Истерика в Киеве началась после того, как президент России Владимир Путин объявил 21 февраля о признании независимости двух республик на юго-востоке Украины. С ДНР и ЛНР подписаны договоры о сотрудничестве, в том числе, и в военной сфере.

В ночь на 18 февраля резко обострилась обстановка на линии разграничения в Донбассе. Украинские военные возобновили массированные обстрелы. В связи с этим главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник объявили об эвакуации мирного населения в Россию. Выехали с Донбасса уже почти сто тысяч человек.

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