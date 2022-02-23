Гениальное решение: Трамп оценил признание Россией республик Донбасса

Экс-президент похвалил российского лидера

Дональд Трамп похвалил Владимира Путина за признание республик Донбасса. Экс-президент США назвал гениальным решение главы России о признании ДНР и ЛНР.

"Я вошел вчера в дом, там работал телевизор, и я сказал: "Это гениально". Путин объявляет большую часть Украины независимой. О, это замечательно", - эмоционально высказался Трамп в интервью американскому подкасту The Clay Travis and Buck Sexton Show.

Оценил 45-й президент США и своего коллегу Джо Байдена. Его он назвал "человеком, которого не должно быть в Белом доме". Во время предвыборной кампании Трамп называл своего политического конкурента "сонным Джо".

При этом бывший президент заверил, что, если бы он остался в Белом доме, Россия не признала бы независимость ДНР и ЛНР.

"Если бы я был на посту, об этом даже подумать было бы невозможно. Этого бы никогда не случилось", - выразил уверенность предшественник Байдена.

21 февраля после заседания Совета безопасности президент Владимир Путин объявил о признании ДНР и ЛНР. Россия подписала с республиками Донбасса договоры о сотрудничестве, в том числе, и в военной сфере.

Это произошло на фоне резкого обострения обстановки на линии разграничения в Донбассе. Украинские военные возобновили обстрелы. В связи с этим главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник объявили об эвакуации мирного населения в Россию. Также в республиках началась всеобщая мобилизация.

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