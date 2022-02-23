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ФСБ предотвратила теракт в православном храме Крыма

14:49
  • среда
  • 23 февраля 2022

Задержаны сторонники украинских радикалов

В Крыму предотвращён теракт, который готовили сторонники запрещённой в России организации "Правый сектор". В результате спецоперации ФСБ, задержаны шесть граждан нашей страны.

По данным оперативников, экстремисты планировали взорвать самодельные бомбы в одном из православных храмов региона. При обыске у подозреваемых изъяты компоненты для изготовления взрывчатки с поражающими элементами.

В средствах связи радикалов обнаружена переписка с обсуждением планируемого теракта, сообщает "ТВ Центр".

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