ФСБ предотвратила теракт в православном храме Крыма

Задержаны сторонники украинских радикалов

В Крыму предотвращён теракт, который готовили сторонники запрещённой в России организации "Правый сектор". В результате спецоперации ФСБ, задержаны шесть граждан нашей страны.

По данным оперативников, экстремисты планировали взорвать самодельные бомбы в одном из православных храмов региона. При обыске у подозреваемых изъяты компоненты для изготовления взрывчатки с поражающими элементами.

В средствах связи радикалов обнаружена переписка с обсуждением планируемого теракта, сообщает "ТВ Центр".

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