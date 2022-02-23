На Украине объявлено чрезвычайное положение

Решение СНБО должна утвердить Верховная рада

СНБО Украины принял решение о режиме чрезвычайного положения на Украине. Его планируется ввести на 30 дней, но затем режим ЧП своим указом может продлить президент.

ЧП вводится на всей территории страны, за исключением Донецкой и Луганской областей. Это решение - не окончательное, режим чрезвычайного положения по закону должна утвердить Верховная рада в течение 48 часов, сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Что касается комендантского часа, то в некоторых регионах Украины его могут вводить в случае необходимости. Решения на местах будут принимать региональные штабы.

О введении чрезвычайного положения на Украине объявлено спустя два дня, после того как президент России Владимир Путин заявил о признании ДНР и ЛНР. Россия подписала с республиками Донбасса договоры о сотрудничестве, в том числе, и в военной сфере.

В конце прошлой недели резко обострилась обстановка на линии разграничения в Донбассе. Украинские военные возобновили обстрелы. В связи с этим главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник объявили об эвакуации мирного населения в Россию. Выехали с Донбасса уже почти сто тысяч человек.

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