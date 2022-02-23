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Россия начала эвакуацию дипломатов с Украины

17:01
  • среда
  • 23 февраля 2022

Это делается в целях безопасности

На Украине началась эвакуация российских дипломатов, сообщает наше посольство в Киеве. Решение о выезде дипломатов было анонсировано накануне на Смоленской площади.
На Украине объявлено чрезвычайное положение

Как заявили в МИДе, руководство России приняло решение эвакуировать сотрудников посольства и генеральных консульств на Украине в ближайшее время в целях безопасности.

Дипломаты напомнили, что с 2014 года, российское посольство в Киеве и консульства в Одессе, Львове и Харькове неоднократно подвергались нападениям. Нашим дипломатам угрожали, а их машины поджигали радикалы.

Как сообщает агентство Reuters из Киева, посольство России на Украине спустило государственный флаг.

Сегодня на Украине объявлено о введении чрезвычайного положения. Накануне на стол президенту Зеленскому легло предложение МИДа о разрыве дипотношений с Россией. Президент, как сообщается, думает над ним.

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