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Большинство россиян одобрили решение Путина о признании ДНР и ЛНР

19:21
  • среда
  • 23 февраля 2022

Это решение назрело давно

Более 70% россиян поддерживают решение Владимира Путина о признании независимости Луганской и Донецкой народных республик. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого ВЦИОМ.
Путин подписал законы о ратификации договоров с ДНР и ЛНР

73% опрошенных сказали, что скорее поддерживают этот шаг главы государства, 16% - скорее не поддерживают. Оставшиеся 11% затруднились с ответом.

В опросе приняли участие 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.

Решение о признании независимости двух республик на юго-востоке Украины было принято 21 февраля после заседания Совета безопасности. Москва уже подписала с ДНР и ЛНР договоры о сотрудничестве, в том числе, и в военной сфере.

На прошлой неделе резко обострилась обстановка на линии разграничения в Донбассе. Украинские военные возобновили обстрелы. В связи с этим главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник объявили об эвакуации мирного населения в Россию. Также в республиках началась всеобщая мобилизация.

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