Молодёжь Москвы возложила цветы к памятнику Александру Суворову

Молодые москвичи помнят подвиги своих предков

Молодёжь столицы возложила цветы к памятнику Александру Суворову. Молодое поколение москвичей гордится героическими страницами истории и великими ратными подвигами наших предков, отметила глава Комитета общественных связей и молодёжной политики Москвы Екатерина Драгунова.

"23 февраля, в День защитника Отечества, мы с особым уважением говорим о тех, кто защищал и защищает нашу Родину. Мы гордимся героическими страницами истории и великими подвигами наших воинов", - сказала она.

Утром 23 февраля президент Владимир Путин по традиции возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлёвской стены. До этого глава государства поздравил россиян с праздником. Как подчеркнул президент, обеспечение обороноспособности остаётся важнейшей государственной задачей.

С праздником поздравил москвичей Сергей Собянин. Как подчеркнул мэр Москвы в телеграмме, День защитника Отечества олицетворяет мужество, стойкость и патриотизм многих поколений воинов нашей страны.

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