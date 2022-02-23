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Молодёжь Москвы возложила цветы к памятнику Александру Суворову

16:02
  • среда
  • 23 февраля 2022

Молодые москвичи помнят подвиги своих предков

Молодёжь столицы возложила цветы к памятнику Александру Суворову. Молодое поколение москвичей гордится героическими страницами истории и великими ратными подвигами наших предков, отметила глава Комитета общественных связей и молодёжной политики Москвы Екатерина Драгунова.
Как в России отмечают День защитника Отечества

"23 февраля, в День защитника Отечества, мы с особым уважением говорим о тех, кто защищал и защищает нашу Родину. Мы гордимся героическими страницами истории и великими подвигами наших воинов", - сказала она.

Утром 23 февраля президент Владимир Путин по традиции возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлёвской стены. До этого глава государства поздравил россиян с праздником. Как подчеркнул президент, обеспечение обороноспособности остаётся важнейшей государственной задачей.

С праздником поздравил москвичей Сергей Собянин. Как подчеркнул мэр Москвы в телеграмме, День защитника Отечества олицетворяет мужество, стойкость и патриотизм многих поколений воинов нашей страны.

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