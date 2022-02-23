Появилось видео задержания подозреваемых в теракте в Крыму

ФСБ задержала 6 человек

ФСБ распространила кадры задержания подозреваемых в организации теракта в одном из православных храмов Крыма. На видео представлены фрагменты обысков и допросов российских граждан - сторонников запрещённой в России организации "Правый сектор".

Силовики сообщают, что всего во время спецоперации задержаны шесть граждан нашей страны. По данным оперативников, экстремисты планировали взорвать самодельные бомбы в одном из православных храмов региона.

На кадрах видно, что в квартирах задержанных лежат компоненты для изготовления взрывчатки с поражающими элементами. В телефонах радикалов обнаружена переписка с обсуждением планируемого теракта.

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