Россия пообещала чувствительный ответ на новые санкции

Ограничения не повлияют на решимость Москвы

Россия даст чувствительный для США ответ на новые санкции, связанные с событиями вокруг Украины. Как сказали в МИДе, реакция не обязательно будет симметричной, но "выверенной и чувствительной для американской стороны".

На Смоленской площади отметили, что новый пакет ограничительных мер со стороны США затронет финансовый сектор России с расширением списка лиц, против которых вводятся персональные ограничения. Всё это идёт в русле непрекращающихся попыток Вашингтона изменить курс России, указали дипломаты.

В Министерстве иностранных дел заявили, что санкционный прессинг не способен повлиять на решимость России твёрдо отстаивать свои интересы. Там также напомнили, что ограничения ударят и по американским интересам. Впрочем, это накануне признал и президент США Джо Байден.

В дополнении к уже анонсированным Вашингтоном санкциям, Евросоюз проинформировал о своих ограничительных мерах. Брюссель может ввести санкции в отношении министра обороны Сергея Шойгу, руководителя администрации президента Антона Вайно, представителя МИД Марии Захаровой и председателя ВЭБ Игоря Шувалова. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных дипломатов в ЕС.

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