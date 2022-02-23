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Путин объяснил Эрдогану, почему Россия признала ДНР и ЛНР

18:42
  • среда
  • 23 февраля 2022

Президенты провели телефонный разговор

Президенты России и Турции пообщались по телефону. Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган говорили о ситуации, возникшей после признания Россией ДНР и ЛНР.
Украина закатила истерику в ответ на признание ЛДНР

Путин подчеркнул, что это была объективная необходимость в условиях агрессии украинских властей в Донбассе, а также их категорического отказа выполнять Минские соглашения, сообщает сайт Кремля.

Лидеры двух стран также затронули тему выработки долгосрочных юридических гарантий безопасности России. Сообщается, что Путин выразил разочарование реакцией США и НАТО. Президенты договорились о продолжении российско-турецких контактов в различных форматах.

21 февраля после заседания Совета безопасности президент России Владимир Путин заявил о признании ДНР и ЛНР. Россия подписала с республиками Донбасса договоры о сотрудничестве, в том числе, и в военной сфере.

К такому шагу Москву подтолкнуло резкое обострение обстановки на линии разграничения в Донбассе. Украинские военные возобновили обстрелы. В связи с этим главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник объявили об эвакуации мирного населения в Россию и начали всеобщую мобилизацию.

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