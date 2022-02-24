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ДНР и ЛНР попросили Путина помочь в отражении агрессии Киева, заявил Песков

01:07
  • четверг
  • 24 февраля 2022

Пушилин и Пасечник указали на обострение ситуации в Донбассе

Главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой оказать помощь в отражении агрессии со стороны Вооружённых сил Украины. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"На имя президента РФ Владимира Путина поступили письма-обращения от главы Луганской народной республики Леонида Пасечника и главы Донецкой народной республики Дениса Пушилина. Главы упомянутых республик от себя лично и от их народов еще раз выражают признательность президенту России за признание их государств", - сказал Песков (цитата по РИА "Новости").

В своем обращении Пушилин и Пасечник указали на обострение ситуации в Донбассе и угрозы со стороны украинских властей. Со слов глав республик, ВСУ наращивают силы на линии соприкосновения и ориентируются на силовое решение конфликта, пишет ТАСС.

"В условиях продолжающейся военной агрессии со стороны ВСУ в республиках происходит разрушение гражданской и промышленной инфраструктуры, школ, больниц, детских садов и самое страшное - гибель мирного населения в том числе детей", - процитировал Песков обращение лидеров республик.

21 февраля российский президент подписал указы о признании Россией независимости ЛНР и ДНР. Он также подписал законы о ратификации договоров о дружбе и сотрудничестве с данными республиками.

 

 

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