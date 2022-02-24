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В украинских городах слышны взрывы

07:44
  • четверг
  • 24 февраля 2022

Мобильная связь работает

Взрывы слышны в районе аэропорта Борисполь под Киевом, а также в Одессе, Харькове, Бердянске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники.

Мобильная связь и интернет в украинской столице работают в обычном режиме, несмотря на напряженную обстановку.

Находящиеся в Киеве и Харькове корреспонденты канала CNN также рассказали о том, что слышали серию взрывов. "Мы слышали ряд взрывов. Может, семь или восемь", - отметил корреспондент телеканала Мэттью Чэнс в прямом эфире телеканала, указав, что, судя по звуку, разрывы "были достаточно далеко".

Ранее главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой оказать помощь в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины.

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