В украинских городах слышны взрывы

Мобильная связь работает

Взрывы слышны в районе аэропорта Борисполь под Киевом, а также в Одессе, Харькове, Бердянске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники.

Мобильная связь и интернет в украинской столице работают в обычном режиме, несмотря на напряженную обстановку.

Находящиеся в Киеве и Харькове корреспонденты канала CNN также рассказали о том, что слышали серию взрывов. "Мы слышали ряд взрывов. Может, семь или восемь", - отметил корреспондент телеканала Мэттью Чэнс в прямом эфире телеканала, указав, что, судя по звуку, разрывы "были достаточно далеко".

Ранее главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой оказать помощь в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины.

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