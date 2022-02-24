Владимир Путин объявил о военной спецоперации в Донбассе

Решение принято после обращения властей ДНР и ЛНР

Президент России Владимир Путин в четверг, 24 февраля, выступил с телеобращением, в котором сообщил о своем решении начать специальную военную операцию в Донбассе.

Российский лидер заявил о необходимости вновь вернуться к трагическим событиям, происходящим на Донбассе, и ключевым вопросам обеспечения безопасности самой России. Целью спецоперации президент назвал защиту людей, которые "на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого Россия будет стремиться к демилитаризации и к денацификации Украины, а тех, кто совершил преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России, предадут суду.

Президент подчеркнул, что Россия не стремится оккупировать Украину, и призвал украинских военных сложить оружие, сообщает пресс-служба Кремля. В противном случае вся ответственность за возможное кровопролитие будет целиком и полностью лежать на совести правящего на территории Украины режима.

Путин напомнил, что Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о нерасширении блока на восток, однако сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа. В результате прежние соглашения фактически не действуют, а "военная машина" Североатлантического альянса вплотную приближается к российским границам.

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