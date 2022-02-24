Россия закрыла воздушное пространство у границ Украины

Запрет не распространяется на самолеты госавиации

Россия в связи с высокой угрозой безопасности полетов для гражданских самолетов приняла решение закрыть воздушное пространство для лайнеров на границе с Украиной. Об этом сообщает РИА Новости.

При этом запрет не распространяется на воздушные суда государственной авиации.

Ранее президент России Владимир Путин объявил о военной спецоперации в Донбассе. Ее целью он назвал защиту людей, которые "на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

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