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Байден ответил на решение России провести спецоперацию в Донбассе

08:00
  • четверг
  • 24 февраля 2022

Президент США пообещал России последствия

Россию ждут последствия за решение провести специальную военную операцию в Донбассе, которую Вашингтон расценивает как "ненужный акт агрессии против Украины". С таким заявлением выступил президент США Джо Байден.

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Американский лидер рассказал, что намерен встретиться с лидерами стран "большой семерки" и координировать свои действия с союзниками по НАТО, чтобы дать России "решительный совместный ответ, который сдержит любую агрессию против альянса".

Байден пообещал, что в течение дня 24 февраля обратится к американцам с речью, в которой расскажет о дальнейших последствиях для России "за этот ненужный акт агрессии против Украины, глобального мира и безопасности".

Президент США также заявил, что "смерти и разрушения", которые возникнут из-за того, что Украина подверглась "неспровоцированному и неоправданному" нападению, находится полностью на совести России, сообщает РИА Новости.

24 февраля, после соответствующего обращения властей Донецкой и Луганской народных республик, президент РФ Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции в Донбассе.

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