Минобороны России сообщило об ударах по военной инфраструктуре Украины

Гражданскому населению ничего не угрожает

Вооруженные силы России не наносят удары по городам Украины. С таким заявлением выступило российское министерство обороны.

В ведомстве заявили, что армия применяет высокоточные средства против военной инфраструктуры Украины. В частности, выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация.

"Гражданскому населению ничего не угрожает", - подчеркнули в Минобороны.

Владимир Путин рано утром 24 февраля объявил о начале военной операции в Донбассе. В ходе обращения к россиянам он подробно объяснил причины своего решения. Происходящее в Донбассе президент назвал геноцидом, на который нельзя смотреть без сострадания. Также он пригрозил незамедлительным ответом, если внешние силы попытаться создать угрозу для России.

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