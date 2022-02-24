Обращение Путина о начале военной операции в Донбассе. Полное видео

Происходящее в регионе президент назвал геноцидом

Владимир Путин рано утром 24 февраля объявил о начале военной операции в Донбассе. В ходе обращения к россиянам он подробно объяснил причины своего решения. Происходящее в Донбассе он назвал геноцидом, на который нельзя смотреть без сострадания.

"Необходимо было немедленно прекратить этот кошмар, геноцид в отношении проживающих там миллионов людей, которые надеются только на Россию. Надеются только на нас с вами", - сказал Путин.

"ТВ Центр" публикует полное видео обращения главы государства.

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