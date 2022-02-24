Зеленский ввел на Украине военное положение

Украинский лидер заявил об ударах по объектам инфраструктуры

Военное положение введено по всей территории Украины. Об этом объявил президент страны в своем видеообращении. Владимир Зеленский заявил, что Украина "всех победит" и призвал народ не поддаваться панике.

"Мы вводим военное положение по всей территории государства... От вас нужно спокойствие. По возможности, оставайтесь дома. Мы работаем. Работает весь сектор безопасности и обороны Украины. Без паники, мы готовы ко всему и всех победим", - сказал Зеленский в видеообращении.

Украинский лидер сообщил, что утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. По словам Зеленского, нанесены удары по украинской инфраструктуре и пограничникам, взрывы слышны взрывы во многих украинских городах. Президент Украины уже успел пообщаться с лидером США Джо Байденом, США "начинают собирать международную поддержку".

Ранее Минобороны России заявило, что точечные удары наносятся высокоточным оружием по военным объектам на территории Украины. В частности, это касается военных аэродромов, передает "Интерфакс".

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