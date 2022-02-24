ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Мосбиржа приостановила торги после ухода рынка акций в красную зону

08:24
  • четверг
  • 24 февраля 2022

Рынки отреагировал на заявление о спецоперации в Донбассе

Московская биржа в четверг, 24 февраля, приостановила торги на всех рынках. О возобновлении торгов будет сообщено дополнительно.

Сроки приостановки торгов и другие подробности на официальном сайте биржи не сообщаются.

Утром 24 февраля, в начале торгов, индекс МосБиржи IMOEX2, который учитывает значения за весь торговый день, включая дополнительные сессии, упал на 11,28%, до 2736,65 пункта. Акции МосБиржи потеряли 11,34%, Сбербанка — 10,83%, "Норникеля"— 12,39%, "Газпрома" — 11,5%, "Лукойла" — 10,52%.

Курс доллара вырос до 84,075 рубля (+2,915 рубля), курс евро — до 95,2425 рубля (+3,5425 рубля). Такие значения в последний раз фиксировались в 2016 и 2014 годах соответственно.

Фондовый и валютный рынки отреагировали на заявление президента России Владимира Путина о решении провести специальную военную операцию в Донбассе в соответствии с обращениями властей ДНР и ЛНР.

Вслед за этим президент США Джо Байден анонсировал новые меры в отношении России в координации с партнерами по "большой семерке" и союзниками по НАТО.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Московская биржа
Московская биржа
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.