В Москве приостанавливают авиарейсы на фоне спецоперации в Донбассе

Росавиация ввела ограничения

Более десяти авиарейсов из столичного аэропорта "Шереметьево" на юг России отменены. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на табло воздушной гавани.

Также сообщается, что Росавиация до 2 марта ввела ограничения на работу аэропортов на юге России.

Ранее стало известно, что Россия в связи с высокой угрозой безопасности полетов для гражданских самолетов приняла решение закрыть воздушное пространство для лайнеров на границе с Украиной.

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