В Москве приостанавливают авиарейсы на фоне спецоперации в Донбассе

Росавиация ввела ограничения
Более десяти авиарейсов из столичного аэропорта "Шереметьево" на юг России отменены. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на табло воздушной гавани.
Также сообщается, что Росавиация до 2 марта ввела ограничения на работу аэропортов на юге России.
Ранее стало известно, что Россия в связи с высокой угрозой безопасности полетов для гражданских самолетов приняла решение закрыть воздушное пространство для лайнеров на границе с Украиной.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram