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В Москве приостанавливают авиарейсы на фоне спецоперации в Донбассе

08:31
  • четверг
  • 24 февраля 2022

Росавиация ввела ограничения

Более десяти авиарейсов из столичного аэропорта "Шереметьево" на юг России отменены. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на табло воздушной гавани.

Также сообщается, что Росавиация до 2 марта ввела ограничения на работу аэропортов на юге России.

Ранее стало известно, что Россия в связи с высокой угрозой безопасности полетов для гражданских самолетов приняла решение закрыть воздушное пространство для лайнеров на границе с Украиной.

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