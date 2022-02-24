Аэропорты юга России закрылись до 2 марта

Приостановлена работа 12 аэропортов

Россия из-за ситуации вокруг Украины приняла решение ограничить воздушное сообщение для гражданской авиации на юге страны. До 2 марта приостановлена работа 12 аэропортов.

Среди них - аэропорты Анапы, Геленджика, Краснодара, Ростова-на-Дону, Ставрополя, Элисты, Симферополя, Брянска, Орла, Курска, Белгорода и Воронежа.

Ограничение будет действовать до 3:45 2 марта. Также сообщает о приостановке рейсов в аэропорты Астрахани и Сочи.

"Авиационные власти России настоятельно не рекомендуют пассажирам ближайших рейсов и встречающим прибывать в аэропорты", - говорится в заявлении Росавиации.

Владимир Путин рано утром 24 февраля объявил о начале военной операции в Донбассе. В ходе обращения к россиянам он подробно объяснил причины своего решения. Происходящее в Донбассе президент назвал геноцидом, на который нельзя смотреть без сострадания. Также он пригрозил незамедлительным ответом, если внешние силы попытаться создать угрозу для России.

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