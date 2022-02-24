Силы ДНР перешли в атаку по всей линии соприкосновения в Донбассе

В Донецке слышна непрерывная канонада

Непрерывная артиллерийская канонада слышна в Донецке с раннего утра 24 февраля. Силы Донецкой народной республики начали военную операцию против Вооруженных сил Украины, сообщают власти ДНР.

"Силы ДНР наносят удары по позициям ВСУ по всей линии соприкосновения используя все доступные им средства поражения", - цитирует агентство ДАН заместителя начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина.

Отмечается, что ситуация на линии соприкосновения остается непростой. Украинская армия отвечает беспорядочными ударами. Противник выпустил по территории республики более сотни мин и снарядов. Агентство сообщает, что мобильная связь, интернет, мессенджеры и соцсети работают.

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