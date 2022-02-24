Минобороны России опровергло нанесение ударов по городам Украины

Удары наносятся только по военным объектам

Российские Вооруженные силы не наносят удары по украинским городам. Об этом в четверг, 24 февраля, заявили в Министерстве обороны России.

В ведомстве подчеркнули, что никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по украинским населенным пунктам не наносят. Гражданскому населению ничто не угрожает.

Удары наносятся только по военной инфраструктуре Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины, цитирует сообщение Минобороны "Интерфакс".

В генштабе Вооруженных сил Украины между тем заявили, что российские военные с 05:00 часов 24 февраля наносят удары по украинским военным объектам и аэродромам в ряде городов, сообщает РИА Новости.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении военного положения на всей территории страны. Граждан призвали не поддаваться панике и по возможности оставаться дома.

Об этом стало известно после заявления российского лидера Владимира Путина о решении начать специальную военную операцию в Донбассе по соответствующему запросу властей Донецкой и Луганской народных республик.

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