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Стрельба и взрывы слышны в приграничных районах Крыма

08:58
  • четверг
  • 24 февраля 2022

Власти заверили крымчан, что ситуация полностью под контролем

Звуки стрельбы и взрывов слышны на территории районов Крыма, граничащих с Украиной. Власти полуострова заверили крымчан, что им ничего не угрожает, ситуация полностью под контролем силовых структур.

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 "Хочу заверить крымчан: полностью владею информацией о том, что происходит в приграничной полосе, слышны разрывы, слышны звуки выстрелов. Все службы и органы власти находятся на рабочих местах. В настоящее время Крыму и крымчанам ничего не угрожает", - заявил глава Крыма Сергей Аксенов в обращении к жителям полуострова.

Аксенов подчеркнул, что обстановка полностью контролируется как правоохранительными структурами, так и подразделениями Министерства обороны России, передает ТАСС. Президент России Владимир Путин утром 24 февраля объявил о начале спецоперации в Донбассе. Российский лидер призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и отправляться домой.

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