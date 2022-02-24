Стрельба и взрывы слышны в приграничных районах Крыма

Власти заверили крымчан, что ситуация полностью под контролем

Звуки стрельбы и взрывов слышны на территории районов Крыма, граничащих с Украиной. Власти полуострова заверили крымчан, что им ничего не угрожает, ситуация полностью под контролем силовых структур.

"Хочу заверить крымчан: полностью владею информацией о том, что происходит в приграничной полосе, слышны разрывы, слышны звуки выстрелов. Все службы и органы власти находятся на рабочих местах. В настоящее время Крыму и крымчанам ничего не угрожает", - заявил глава Крыма Сергей Аксенов в обращении к жителям полуострова.

Аксенов подчеркнул, что обстановка полностью контролируется как правоохранительными структурами, так и подразделениями Министерства обороны России, передает ТАСС. Президент России Владимир Путин утром 24 февраля объявил о начале спецоперации в Донбассе. Российский лидер призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и отправляться домой.

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