В Киеве слышны звуки сирены гражданской обороны

В украинской столице слышны взрывы

В Киеве слышны сирены гражданской обороны. Об этом свидетельствуют видеозаписи, которые публикуют жители украинской столицы в соцсетях.

Кроме того, сообщается о большом потоке машин на выезде из Киева и взрывах в ряде районов столицы Украины.

Также в киевском аэропорту "Борисполь" отменены все рейсы. Персонал и пассажиры эвакуированы.

Владимир Путин рано утром 24 февраля объявил о начале военной операции в Донбассе. В ходе обращения к россиянам он подробно объяснил причины своего решения. Происходящее в Донбассе президент назвал геноцидом, на который нельзя смотреть без сострадания. Также он пригрозил незамедлительным ответом, если внешние силы попытаться создать угрозу для России.

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