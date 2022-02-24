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Киев обвинил Россию и Белоруссию в нападении на госграницу

08:59
  • четверг
  • 24 февраля 2022

При этом якобы используется тяжелая техника и артиллерия

Государственная пограничная служба Украины в четверг, 24 февраля, объявила об атаке на границу с Россией. Как утверждают в ведомстве, российские военные совершили нападение около 05:00 при поддержке Белоруссии.
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Атака по пограничным частям и патрулям, а также пограничным переходам, по сообщению на официальном сайте госпогранслужбы Украины, осуществляется в районах Луганска, Сум, Харькова, Чернигова и Житомира.

Украинские пограничники утверждают, что при этом применяется артиллерия, тяжелая военная техника и легкое стрелковое оружие, а также задействованы "вражеские диверсанты и разведгруппы".

Сотрудники погранслужбы совместно с ВСУ и Нацгвардией "стреляют по противнику", информация о раненых уточняется, говорится в сообщении.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о решении начать специальную военную операцию в Донбассе по соответствующему запросу властей Донецкой и Луганской народных республик.

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