Киев обвинил Россию и Белоруссию в нападении на госграницу

При этом якобы используется тяжелая техника и артиллерия

Государственная пограничная служба Украины в четверг, 24 февраля, объявила об атаке на границу с Россией. Как утверждают в ведомстве, российские военные совершили нападение около 05:00 при поддержке Белоруссии.

Атака по пограничным частям и патрулям, а также пограничным переходам, по сообщению на официальном сайте госпогранслужбы Украины, осуществляется в районах Луганска, Сум, Харькова, Чернигова и Житомира.

Украинские пограничники утверждают, что при этом применяется артиллерия, тяжелая военная техника и легкое стрелковое оружие, а также задействованы "вражеские диверсанты и разведгруппы".

Сотрудники погранслужбы совместно с ВСУ и Нацгвардией "стреляют по противнику", информация о раненых уточняется, говорится в сообщении.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о решении начать специальную военную операцию в Донбассе по соответствующему запросу властей Донецкой и Луганской народных республик.

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