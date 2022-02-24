Самое важное - защитить людей: Путин выступил с новым обращением к россиянам

Угрозы в адрес России со стороны Запада растут, заявил президент

Этим утром Владимир Путин обратился к россиянам. Подчеркнул, что обстоятельства требуют незамедлительных действий и объявил о проведении специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. Решение было принято в соответствии с уставом ООН, согласно договорам о взаимопомощи с республиками Донбасса, с одобрения Совета Федерации. Сейчас самое важное - защитить людей, которые подвергаются геноциду со стороны Киева при поддержке коллективного Запада. Россия долгие годы предлагала дипломатические решения. Однако в ответ сталкивалась с циничным обманом, давлением и шантажом.

Ситуация и обстоятельства требуют от России решительных и незамедлительных действий. Нам, заявил в своем обращении Владимир Путин, не оставили ни одной другой возможности защитить страну и граждан. И, в первую очередь, оказавшихся под плотным огнем украинской артиллерии в Донбассе. За помощью к президенту обратились главы Донецкой и Луганской народных республик. Все юридические основания для такой поддержки у России есть. Включая статьи устава ООН, санкции Совета Федерации и Госдумы.

"Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель - защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации", - отметил Путин.

Путин подчеркивает - Россия не собирается оккупировать Украину. "Сегодняшние события связаны не с желанием ущемить украинский народ. Они связаны с защитой самой России от тех, кто взял Украину в заложники и пытается использовать против нашей страны и ее народа. Повторю - наши действия это самозащита от создаваемых нам угроз и от еще большей беды, чем та, что происходит сегодня. Как бы тяжело ни было, прошу понять это и призываю к взаимодействию, чтобы как можно скорее перевернуть эту трагическую страницу и вместе двигаться вперед", - заявил Путин.

Отдельно Владимир Путин обратился к военнослужащим украинской армии. И напомнил: присяга, которую давали солдаты и офицеры, она дана народу, а не власти, заигрывающей с неонацистами и убивающей собственный народ.

"Уважаемые товарищи! Ваши отцы, деды, прадеды не для того сражались с нацистами, защищая нашу общую Родину, чтобы сегодняшние неонацисты захватили власть на Украине. Вы давали присягу на верность украинскому народу, а не антинародной хунте, которая грабит Украину и издевается над этим самым народом. Не исполняйте её преступных приказов. Призываю вас немедленно сложить оружие и идти домой. Поясню: все военнослужащие украинской армии, которые выполнят это требование, смогут беспрепятственно покинуть зону боевых действий и вернуться к своим семьям", - отметил Путин.

Всю ответственность за возможное кровопролитие президент возложил на киевский режим. А странам, которые долгие восемь лет подстрекали Украину к войне, Владимир Путин ясно дал понять.

"Теперь несколько важных, очень важных слов для тех, у кого может возникнуть соблазн со стороны вмешаться в происходящие события. Кто бы ни пытался помешать нам, а тем более создавать угрозы для нашей страны, для нашего народа, должны знать, что ответ России будет незамедлительным и приведёт вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории ещё никогда не сталкивались. Мы готовы к любому развитию событий. Все необходимые в этой связи решения приняты. Надеюсь, что я буду услышан", - заявил Путин.

Угрозы в адрес России со стороны Запада уже носят фундаментальный характер. И буквально с каждым днем они только возрастают. В первую очередь, эту потенциальную опасность создает НАТО.

"Хорошо известно, что на протяжении 30 лет мы настойчиво и терпеливо пытались договориться с ведущими странами НАТО о принципах равной и неделимой безопасности в Европе. В ответ на наши предложения мы постоянно сталкивались либо с циничным обманом и враньём, либо с попытками давления и шантажа, а Североатлантический альянс тем временем, несмотря на все наши протесты и озабоченности, неуклонно расширяется. Военная машина движется и, повторю, приближается к нашим границам вплотную", - рассказал Путин.

Путина возмущает манера общения Запада с Россией и другими странами, которые пытаются вести независимую и суверенную политику. И полное пренебрежение к национальным интересам этих государств.

"Это привело к тому, что прежние договоры, соглашения уже фактически не действуют. Уговоры и просьбы не помогают. Всё, что не устраивает гегемона, власть предержащих, объявляется архаичным, устаревшим, ненужным. И наоборот: всё, что кажется им выгодным, преподносится как истина в последней инстанции, продавливается любой ценой, хамски, всеми средствами. Несогласных ломают через колено", - отметил Путин.

Президент обращается к истории. СССР и в 1941 не желал войны. Но урок прошлого столетия получен и хорошо усвоен - как и какими средствами надо разговаривать с нацистами.

"В результате страна оказалась не готова к тому, чтобы в полную силу встретить нашествие нацистской Германии, которая без объявления войны напала на нашу Родину 22 июня 1941 года. Врага удалось остановить, а затем и сокрушить, но колоссальной ценой. Попытка ублажить агрессора в преддверии Великой Отечественной войны оказалась ошибкой, которая дорого стоила нашему народу. В первые же месяцы боевых действий мы потеряли огромные, стратегически важные территории и миллионы людей. Второй раз мы такой ошибки не допустим, не имеем права", - сказал Путин.

Уже в современную эпоху, после развала СССР, Россия верила и была готова к честному и равноправному сотрудничеству с Западом. Но в ответ Москва получила только пустые обещания. Эта империя лжи, говорит Путин, по сути, уничтожила Ирак, Ливию, пыталась то же самое сделать с Сирией. И, конечно, Россией. Но не получилось и не получится, говорит президент. Россия уже давно не та страна, с которой можно было бы говорить силой.

"Что касается военной сферы, то современная Россия даже после развала СССР и утраты значительной части его потенциала является сегодня одной из самых мощных ядерных держав мира и, более того, обладает определёнными преимуществами в ряде новейших видов вооружения. В этой связи ни у кого не должно быть сомнений в том, что прямое нападение на нашу страну приведёт к разгрому и ужасным последствиям для любого потенциального агрессора", - заявил Путин.

И Западу придется с этим считаться. Россия не допустит, чтобы вблизи ее границ появлялись угрозы, которые могли бы сохраняться десятилетиями. Тем более, сегодня, когда партнеры из США и Европы усиленно накачивают Украину вооружениями. Россия, еще раз подчеркнул Путин, не будет сидеть сложа руки, терпеть издевательства и геноцид своих граждан и сделает все для их защиты. Этот кошмар, сказал президент, пора прекратить.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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