Украинские пограничники не оказывают сопротивления российским подразделениям

На всей территории Украины введено военное положение

Как сообщили в Министерстве обороны, Вооруженные силы России полностью подавили систему ПВО Украины, также выведена из строя инфраструктура авиабаз ВСУ. В ведомстве отметили: военнослужащие пограничной службы Украины никакого сопротивления российским подразделениям не оказывают.

Российское Минобороны наносит высокоточные удары по украинской военной инфраструктуре. Пограничники не оказывают сопротивления и массово покидают свои позиции. За считаные часы системы ПВО противника подавлены, авиабазы - выведены из строя. Масштабное наступление развернули армии ДНР и ЛНР. Боевые действия идут по всей линии соприкосновения. Ополченцы пошли на штурм и отбили у ВСУ города Счастье и Станица Луганская. Сбиты два украинских беспилотника.

Спецоперация по демилитаризации и денацификации не затрагивает гражданские объекты. Действия военных России и народных республик не представляют угрозы для населения - в отличие от действий ВСУ, которая продолжает прицельно наносить удары по мирным городам и посёлкам. За сутки украинская армия 45 раз нарушила режим прекращения огня - и это только в ДНР. Использовались крупнокалиберные снаряды. Под обстрел попали наши коллеги - журналисты одного из российских телеканалов.

"По информации от нашей разведки, противник продолжает стягивать тяжелое вооружение к линии боевого соприкосновения. Мы продолжаем фиксировать попытки диверсионной деятельности вооруженных формирований Украины на жизненно важных объектах нашей республики", - сообщил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

По решению Верховной Рады, на всей территории Украины введено военное положение. Длинные вереницы машин - на выезде из городов. Предсказуемо вспыхнула паника. Тем более, что украинские СМИ активно подливают масла в огонь. Распространяют дезинформацию об авиаударах в черте населённых пунктов, а также сообщения, способные ещё больше напугать население - о взрывах недалеко от Киева, Краматорска, Борисполя и других городов.

За 8 лет тысячи мирных жителей Донбасса стали жертвами бесчеловечности украинского режима. Ежедневно под пулями гибнут старики, женщины и дети. Обстрелы по школам, больницам, детским садам идут с применением запрещённого вооружения. Российский Следственный комитет возбудил более 400 уголовных дел против военных преступников, открыто призывавших уничтожать русскоязычное население юго-востока. Среди фигурантов - бывшие и действующие силовики, политики, олигархи, которые финансируют националистов. СК продолжит их преследование. Срока давности у военных преступлений нет.

Кристина Мамиконян, Екатерина Гоголева, "ТВ Центр".

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