Больше всего заболевших - в США

Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 430 миллионов. Последние данные по ситуации с коронавирусом приводит портал Worldometer.

По информации, собранной экспертами к утру 24 февраля, за время с начала пандемии в мире заразились коронавирусом 430 208 657 человек. Скончались 5 936 884 пациента с COVID-19.

На первом месте по числу заразившихся – Соединенные Штаты. Там выявлено 80 372 404 случая коронавируса. На втором месте – Индия, где заболели коронавирусом 42 881 179 человек. Следом идет Бразилия, где официально подтверждено 28 485 502 случая заболевания COVID-19.

По данным портала, на утро 24 февраля коэффициент смертности на 1 миллион населения составил 761,6. В США на 1 миллион жителей скончались 2 892 человека.

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