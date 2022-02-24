ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 430 миллионов

09:37
  • четверг
  • 24 февраля 2022

Больше всего заболевших - в США

Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 430 миллионов. Последние данные по ситуации с коронавирусом приводит портал Worldometer.

Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 428 миллионов
Вирусолог объяснил снижение госпитализаций с COVID-19

По информации, собранной экспертами к утру 24 февраля, за время с начала пандемии в мире заразились коронавирусом 430 208 657 человек. Скончались 5 936 884 пациента с COVID-19.

На первом месте по числу заразившихся – Соединенные Штаты. Там выявлено 80 372 404 случая коронавируса. На втором месте – Индия, где заболели коронавирусом 42 881 179 человек. Следом идет Бразилия, где официально подтверждено 28 485 502 случая заболевания COVID-19.

По данным портала, на утро 24 февраля коэффициент смертности на 1 миллион населения составил 761,6. В США на 1 миллион жителей скончались 2 892 человека.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Эпидемия COVID-19
Эпидемия COVID-19
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.